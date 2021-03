Quelles sont les mesures prises par les autorités allemandes ?

À partir de ce mardi 2 mars 2021, le département de la Moselle sera considéré par les autorités allemandes comme « zone affectée par les variants ». Autrement dit, c’est le seuil le plus élevé que l’on trouve outre-Rhin pour lutter contre la Covid-19.

Concrètement, les personnes qui arrivent sur le territoire allemand en provenance de ce département devront présenter un test antigénique ou PCR de moins de 48 heures. À cela s’ajoute l’obligation d’effectuer une déclaration électronique ou sur papier libre à chaque entrée sur le territoire allemand.

Par ailleurs, les transports collectifs entre la Moselle et l’Allemagne seront interrompus et les élèves habitants en Moselle et scolarisés outre-Rhin doivent s’informer auprès de leur établissement scolaire pour connaître les lieux pour se faire tester.

Notons que la vie quotidienne des travailleurs doit être affectée le moins possible par ces décisions. Pour cette raison, le gouvernement français a demandé qu’il n’y ait pas de contrôle systématique aux postes frontaliers.

Enfin, pour l’entrée en France, les règles n’ont pas changé. Ainsi, les travailleurs qui franchissent fréquemment la frontière ou les personnes qui habitent à moins de 30 km de la France et qui entrent dans le pays pour moins de 24 heures sont toujours exemptés de l’obligation d’un test PCR. Toutefois, ils doivent présenter un document pour justifier leur présence sur le territoire français.