La situation épidémique dans les Alpes-Maritimes inquiète les autorités sanitaires depuis plusieurs jours. La pression est forte sur le système hospitalier avec 85 patients en réanimation et plus de 300 malades hospitalisés. Le préfet du département, Bernard Gonzalez, vient de lever le voile sur les nouvelles mesures instaurées pour protéger les habitants. Elles s’appliqueront pendant une quinzaine de jours au minimum.

Une accélération de la campagne de vaccination

Nouveau tour de vis dans les Alpes-Maritimes. Le taux d’incidence est particulièrement élevé au sein de la métropole niçoise, avec plus de 700 cas positifs pour 100 000 habitants. En concertation avec les élus et les professionnels de santé, le préfet du département s’est prononcé sur les nouvelles mesures et en premier lieu sur l’accélération de la campagne vaccinale. « Il faut faire mieux, il faut faire plus vite », a-t-il déclaré.

Lors de sa visite samedi 20 février, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé la livraison de 3 500 doses du vaccin Pfizer-BioNTech. Aujourd’hui, le préfet a précisé que 1 000 doses supplémentaires seront reçues, portant le nombre total à 4 500. Les personnes âgées de 50 à 64 ans présentant une comorbidité seront également appelées à se faire vacciner. Pour ce faire, des milliers de doses du vaccin AstraZeneca sont attendues et les médecins généralistes mobilisés.