On ignore également si les voyageurs devront remplir l’attestation de déplacement qui est obligatoire pour tous ceux en provenance d’un pays extérieur à l’UE. En revanche, on sait que les Français pourront se faire rembourser leur test PCR dans la limite de 60 euros s’ils l’effectuent dans un pays membre de l’Union européenne .

Alors concrètement qui est concerné ? Un décret d’application doit être publié ce samedi 23 janvier 2021. Mais en attendant, le gouvernement a déjà annoncé que les travailleurs frontaliers, les automobilistes et chauffeurs routiers seront exemptés . C’est-à-dire que les contrôles devraient être réservés uniquement aux voyageurs arrivant par avion ou par voie maritime . Quid de ceux qui choisiront le train ? La décision n’a pas encore été prise.

Une quarantaine exigée ?

Autre question que l’on peut se poser sur cette mesure : une quarantaine sera-t-elle imposée alors qu’elle est déjà exigée pour les voyageurs extérieurs à l’espace Schengen ? Pour le moment, ce n’est pas prévu. Mais rien ne dit que cette mesure ne sera pas prise par la suite, surtout si la situation sanitaire se dégrade.

Enfin, le décret publié ce samedi doit déterminer les modalités d’accueil des touristes européens qui se présentent sans test. Actuellement, les ressortissants non européens doivent demander à l’ambassade ou au consulat une dispense de test PCR et se soumettre au dépistage virologique à leur arrivée. En plus de cette restriction, ils doivent également rester à l’isolement pendant 7 jours puis repasser un test PCR à l’issue de cette quarantaine. Alors qu’en sera-t-il pour les Européens ? Réponse demain.