En pleine période de vacances d’été, il est bon de connaître la réglementation sur les déplacements à l’étranger. Elle permet d’anticiper le retour en France et de savoir si une quatorzaine vous attend. Cette quatorzaine, à distinguer de la quarantaine, signifie la mise à l’écart pendant la période d’incubation du virus, pouvant aller jusqu’à 14 jours.

Les frontières sont fermées pour les autres pays, à l’exception des rapatriements et de certains cas particuliers (transporteurs de marchandises, professionnels de la santé qui luttent contre l’épidémie, etc.).

Le 1er juillet, les voyageurs en provenance de 15 pays situés hors de l’ espace Schengen sont autorisés sur le territoire français. Le 16 juillet, la liste est mise à jour et abaisse le nombre à 13 pays . Ce sont : la Géorgie, l’Algérie, le Maroc, le Rwanda, la Tunisie, la Chine, la Corée du Sud, le Japon, la Thaïlande, le Canada, l’Uruguay, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Quatorzaine obligatoire ou quatorzaine volontaire

En présence de symptômes liés au Covid-19, la quatorzaine devient obligatoire dès l’entrée sur le territoire. Le choix du lieu vous revient : il peut être votre domicile ou un autre hébergement adapté aux consignes sanitaires.

Une quatorzaine volontaire peut être réalisée par des personnes revenant d’un pays non membre de l’espace Schengen. Elle est facultative et le gouvernement compte sur la responsabilité de chacun pour déterminer si elle est nécessaire ou non. Depuis le 10 juillet, la mise en quatorzaine qui était imposée aux voyageurs entrant au Royaume-Uni est levée. Par mesure de réciprocité, la France devrait également la supprimer pour les arrivants de ce pays.