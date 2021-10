La campagne de vaccination contre la Covid-19 connait un nouveau bouleversement. Depuis ce vendredi 1er octobre, le vaccin Pfizer/BioNTech peut être utilisé par les médecins de ville, les pharmaciens, les infirmiers libéraux et les sages-femmes.

Mais une première étape avait été franchie fin mars : l’Agence européenne du médicament autorisait le stockage des flacons à des températures comprises entre - 25 et - 15 °C, pour une période de 2 semaines. Autrement dit, l’agence autorisait le vaccin à être stocké dans les congélateurs pharmaceutiques standard. Puis, le 17 mai, elle annonçait que le vaccin Pfizer pouvait être conservé jusqu’à 31 jours dans un réfrigérateur .

Les centres de vaccination sont amenés à disparaître

Cette décision va permettre aux professionnels de santé de ville de prendre le relais des centres de vaccination. En effet, selon Les Échos, le gouvernement estime que les centres devraient fermer leurs portes d’ici le mois de mars.

Dans le détail, si les soignants de ville injectent en moyenne 750 000 doses de vaccin par semaine, le dernier centre de vaccination devrait baisser le rideau avant le 1er novembre. En revanche, si le nombre d’injections hebdomadaires ne dépasse pas les 300 000, ce sera en mars. Toutefois, selon le journal économique, ces deux hypothèses pourraient être chamboulées en fonction du nombre d’injections de troisième dose à effectuer.

Par ailleurs, afin de poursuivre les campagnes de primo-vaccination et des rappels, le ministère de la Santé a annoncé que les sages-femmes, médecins, pharmaciens étaient autorisés à commander, les 4 et 5 octobre, autant de flacons Pfizer et Moderna qu’ils l’estiment nécessaire.

Pour rappel, selon CovidTracker, en date du 29 septembre 2021, 48,5 millions de Français sont entièrement vaccinés, soit 72,4 % de la population totale.