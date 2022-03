Certains Français vont pouvoir recevoir une nouvelle injection contre la Covid-19. En effet, le Premier ministre Jean Castex a annoncé, lors d’une interview au Parisien, l’ouverture « dès à présent » de la 4e dose pour les personnes de plus de 80 ans et pour les personnes immunodéprimées qui n’étaient pas encore éligibles.

Rappelons également que dans le même temps, le nombre de patients hospitalisés est en baisse : 20 917 personnes se trouvaient à l’hôpital ce dimanche après avoir été contaminées par la Covid, contre 22 253 il y a plus de 7 jours. De même, il y a moins de personnes en soins critiques : 1 855 malades de la Covid-19 contre 2 079 le dimanche 6 mars.

Bon à savoir : les personnes concernées par la 4e dose doivent se rapprocher de leur médecin traitant ou d’un professionnel de santé qui les suit. En revanche, les personnes de moins de 80 ans et celles qui ne sont pas immunodéprimées ne peuvent pas recevoir cette nouvelle injection. Enfin, le gouvernement n’a toujours pas précisé quel vaccin pourrait être administré. Toutefois, seuls deux sont éligibles aux campagnes de rappel : Pfizer/BioNTech et Moderna.

Concrètement, la 4e dose doit être administrée aux personnes éligibles plus de 3 mois après la dernière injection . Autrement dit, c’est le même délai que celui qui est fixé pour la 3e dose.

Pourquoi uniquement les plus de 80 ans ?

Le 18 février dernier, le conseil d’orientation de la stratégie vaccinale (COSV) publie un « addendum » à son avis du 19 janvier. S’il préconisait jusqu’à alors une « seconde dose de rappel » uniquement pour les personnes sévèrement immunodéprimées, il change d’avis et estime que cette 4e dose doit également être administrée aux personnes de plus de 80 ans et à celles qui résident dans un EHPAD.

La raison de cet ajout : l’augmentation des admissions à l’hôpital et en soins critiques des personnes âgées de plus de 80 ans qui ont reçu leur premier rappel vaccinal, alors qu’aucune hausse significative n’était constatée sur les autres tranches d’âge.

De même, le COSV estimait que cette nouvelle injection réservée aux plus de 80 ans « aurait un effet bénéfique en ce qui concerne l’épargne d’utilisation du Sotrovimab », l’un des médicaments qui est recommandé aux patients qui ont contracté la Covid et qui sont à haut risque d’hospitalisation.