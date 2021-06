Selon les chiffres de l’INSEE datant de 2017, les 50-54 ans gagnent en moyenne 26 340 euros par an. Un salaire annuel qui baisse un peu en approchant de la retraite : 25 280 euros pour les salariés de 55 ans et plus, mais qui reste toujours plus élevé par rapport aux plus jeunes. Les 40-49 ans perçoivent 25 030 euros contre 19 220 euros pour les 25-39 ans et 7 490 pour les moins de 25 ans. Autrement dit, niveau rémunération, les plus de 50 ans sont de bons clients pour les banques. Alors qu’est-ce qui peut les freiner à accorder un crédit immobilier ?