La chaîne s’est donné pour mission de soutenir le monde de la culture et de renouer le lien entre les artistes et le public . Après des mois de fermeture, elle donne une chance à toutes les formes d’art, privées de scènes, de s’exprimer pour faire de nouveau vibrer les spectateurs.

Depuis le lundi 1er février au soir et jusqu’à la réouverture des lieux culturels, une nouvelle chaîne, gratuite et éphémère, est accessible sur le canal 19 de la TNT ou sur le site France.tv . Baptisée Culturebox, elle a été imaginée par France Télévisions avec l’appui du ministère de la Culture et du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA).

Spectacles, concerts, opéras… Quel est le programme de Culturebox ?

Pour que la culture continue à vivre, Culturebox vous concocte toutes les semaines un programme riche en émotions. Pendant la journée, une sélection d’émissions culturelles, documentaires et évènements est proposée en rediffusion. Il est possible de découvrir ou revoir des productions phares de France Télévisions, comme La Grande Librairie, Le Concert de Paris ou Le Grand Échiquier.

La soirée s’ouvre ensuite sur le magazine quotidien « Culturebox, l'émission » présenté par Daphné Bürki et Raphäl Yem. Chaque soir à 20h10, ils accueillent cinq invités pour des interviews inédites et de nombreuses autres surprises. Puis la soirée se poursuit avec des spectacles, visites d’expositions, captations live exclusives sur la thématique du jour. Du lundi au dimanche, vous retrouvez : le théâtre, l’opéra et le ballet, la musique, le spectacle urbain, l’humour, les grands concerts et enfin les musées. En deuxième partie de soirée, la scène est dédiée aux concerts. Le programme de chaque semaine est disponible en détail sur le site.

Ce week-end le spectacle continue sur #Culturebox ! Si vous avez raté le rendez-vous culturel Culturebox, l'émission présenté par @Daphne_Burki01 et @RaphalYem, (re)vivez les moments forts de cette semaine ➡ https://t.co/I8cYRWrkoJ pic.twitter.com/5J4bYUq2JM — francetv culturebox (@ftvculturebox) February 7, 2021

Pour le plus grand plaisir des téléspectateurs, Culturebox ne diffuse aucune publicité. Seuls des parrainages sont noués pour mettre en place certains spectacles. Au total, le coût estimé de la chaîne s’élève à 5 millions d’euros, que France Télévisions prend en charge entièrement, sans solliciter l’aide de l’État.