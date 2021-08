Qui peut bénéficier de l’ARS 2021 ?

L’allocation de rentrée scolaire (ARS) est attribuée sous conditions de ressources aux familles dont les enfants sont âgés de 6 à 18 ans. Versée par la CAF ou la MSA (Mutualité sociale agricole), l’ARS permet de financer une partie des frais liés à la rentrée.

En 2021, l’allocation de rentrée scolaire s’adresse aux parents d’enfants nés entre le 16 septembre 2003 et le 31 décembre 2015 inclus. Pour en bénéficier, les revenus de la famille ne doivent pas excéder un certain plafond qui varie selon le nombre d’enfants scolarisés. Attention, ce sont les revenus de 2019 qui sont pris en compte par la CAF et la MSA. Plus précisément, il s’agit du revenu net catégoriel de 2019, soit le montant des salaires et des revenus fonciers moins les charges (pensions alimentaires, etc.) et les abattements fiscaux. Retrouvez ci-dessous les plafonds de ressources à ne pas dépasser en fonction du nombre d’enfants à charge.

Il faut savoir que les enfants scolarisés en école maternelle ne sont pas éligibles, de même que les jeunes de plus de 18 ans. L’ARS est en effet réservée aux enfants de plus de 6 ans ou qui entrent en CP et qui sont nés après le 16 septembre 2003. D’autres aides existent, comme la bourse de lycée, si vous ne pouvez plus prétendre à l’allocation de rentrée scolaire. Les apprentis de moins de 18 ans sont tout à fait éligibles à l’ARS, à condition toutefois que leur salaire ne soit pas supérieur à 55 % du SMIC. Autre information à connaître : les parents qui dépassent de peu les plafonds peuvent dans certains cas bénéficier d’une allocation de rentrée scolaire réduite, appelée allocation différentielle.

Enfin, si la rentrée a un coût non négligeable pour la plupart des foyers français, d’autres coups de pouce existent pour financer les dépenses. Le Pass’sport permettra notamment de profiter d’une aide de 50 euros pour l’achat d’une licence sportive.