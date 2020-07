RSA et principe de subsidiarité

Jusqu’au 30 juin 2020, un foyer, à savoir l’allocataire et/ou son conjoint, ne pouvait toucher le RSA (Revenu de solidarité active) que s’il avait fait valoir tous ses droits aux prestations sociales. Il ne pouvait bénéficier du RSA qu’en cas d’épuisement de tous ses droits : c’est ce que l’on appelle le principe de subsidiarité.

Par conséquent, dès l’âge de 62 ans pour les personnes reconnues inaptes au travail, et à 65 ans pour les autres, un allocataire du RSA perdait le bénéfice de cette aide financière au profit de sa pension de retraite ou de l’ASPA (Allocation de solidarité aux personnes âgées).

Ce fonctionnement pouvait être désavantageux, comme l’explique la circulaire de la CNAV : « Une interprétation de la loi pouvait conduire à contraindre les bénéficiaires du RSA, non reconnus inaptes au travail, à faire valoir leurs droits à l’ASPA et donc à la retraite dès 65 ans, y compris avec décote, et sans minimum contributif s’ils ne disposaient pas de la durée d’assurance requise. »

Or, l’âge d’annulation automatique de la décote est fixé à 67 ans : les modalités de bascule du RSA à la retraite pouvaient donc pénaliser certaines personnes, qui se retrouvaient avec des pensions plus faibles que celles auxquelles ils auraient pu avoir droit. D’autres se voyaient également privés du MICO (Minimum contributif), la somme minimum touchée par les retraités du secteur privé, à condition qu’ils disposent de tous leurs trimestres ou qu’ils aient atteint l’âge de retraite à taux plein.