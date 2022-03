Cela ne vous a pas échappé : depuis plusieurs mois, le coût de l’énergie explose . Et cela n’est pas près de s’arrêter, avec une augmentation minimum estimée à 400 euros en 2022, selon les économistes d’Euler Hermes. Or, vous êtes nombreux à laisser brancher en permanence vos appareils. On se pose donc une question : les débrancher, permet-il réellement de faire des économies ?

Bon à savoir : une directive européenne applicable depuis le mois de janvier 2017 limite la puissance des appareils en veille. Ce n’est pas plus de 3 watts pour les équipements connectés à Internet ou à des réseaux de données et 0,5 watt au maximum pour les autres appareils.

La réponse à cette question est : oui . Car même lorsque vous ne vous en servez pas, les appareils continuent de consommer de l’énergie. Ainsi, selon l’ Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie), chaque foyer possède entre 15 à 50 équipements qui sont en veille, pour un coût annuel de plus de 80 euros . Débrancher ses appareils permet donc de réaliser de belles économies.

Console de jeux, téléviseur… Quelle consommation en mode veille ?

Pour approfondir un peu plus cette question, prenons plusieurs exemples concrets. Vous faites peut-être partie des personnes qui rechargent leur téléphone toute la nuit. Or, une fois que la batterie a atteint 100 % et que le chargeur reste branché, « des minis-charges » sont envoyées pour que la batterie soit toujours pleine. Sachant que le coût annuel moyen pour recharger son téléphone est de 4,55 euros par foyer, selon le Berkeley Lab, il y a de quoi faire de petites économies.

De même, selon l’Ademe, un téléviseur en mode veille, c’est-à-dire si vous l’éteignez uniquement via la télécommande, consomme 77 kWh chaque année. Autrement dit, c’est une dépense supplémentaire de 8,50 euros. Et pour une console de jeux non éteinte, c’est une puissance annuelle de 42 kWh, soit une dépense de 4,60 euros.