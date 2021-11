Et de nombreux proches d’agriculteurs qui avaient mis fin à leurs jours avaient mis en avant cette anomalie lors d’une consultation organisée sur le site du Sénat entre décembre 2020 et janvier 2021.

Capital décès : qui sont les bénéficiaires ?

Ainsi, le montant du capital décès sera équivalent à celui que perçoit la famille d’un salarié agricole.

Pour rappel, le capital décès est d’abord versé au mari, à la femme ou au partenaire de Pacs du défunt. Si cette personne est également décédée, les descendants peuvent percevoir cette indemnité. Et si le défunt n’a pas d’enfant, l’indemnité de capital décès peut être versée aux ascendants. Notons que s’il y a plusieurs enfants, l’indemnité est partagée entre eux et qu’il s’agit d’une somme non imposable.