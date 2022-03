Décès d’un proche : les démarches regroupées dans un système unique

Concrètement, ce système unique sera disponible :

en ligne, sur le site service-public.fr ;

au téléphone, en composant le 3939 (Allô Service Public) ;

ou en vous rendant dans une Maison France Service.

Dans les faits, cette démarche unique permettra de recueillir en une seule fois toutes les pièces justificatives et les informations nécessaires après un décès. Puis, ces documents seront transmis automatiquement aux organismes partenaires. Et concernant les organismes non partenaires, des courriers pourront être édités afin de faciliter les démarches.

Comme le précise le ministère de la Santé dans un communiqué, la première version de ce système unique inclura Pôle emploi, la CAF, la MSA, la CPAM et GIP Union Retraites. Puis, dans un second temps, seront inclus les conseils départementaux, chargés du versement du minimum vieillesse et de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que « les services d’immatriculation de véhicules, les fournisseurs d’énergie, les mutuelles et les banques », indique à La Croix, Amélie de Montchalin, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques.