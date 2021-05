Retour en présentiel pour les collégiens et lycéens, mais...

Après les élèves d’école primaire et de maternelle la semaine dernière, c’est au tour des collégiens et lycéens de reprendre le chemin de leur établissement scolaire, ce lundi 3 mai 2021. Toutefois, afin de limiter le plus possible les contaminations, un fonctionnement en demi-jauge sera mis en place dans les lycées.

Par ailleurs, au collège, seuls les élèves de 6e et de 5e seront assurés d’avoir tous leurs cours en présentiel. Pour les classes de 4e et de 3e, la demi-jauge sera mise en place dans les départements où le virus circule le plus (Paris, Bouches-du-Rhône, Rhône, Loire, Nord, Oise, Aisne, Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne, Yvelines, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Essonne, et Sarthe). Aussi, ce fonctionnement hybride pourra être envisagé dans les autres départements lorsque la situation le justifie (configuration de l’établissement, contraintes des lieux, etc.).