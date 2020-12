Et si la date butoir était repoussée ? Cette question que l’on ne se posait pas il y a quelques jours peut désormais trotter dans nos têtes. Car lors de son allocution du 24 novembre , Emmanuel Macron avait donné un objectif de moins de 5 000 nouvelles contaminations quotidiennes pour sortir du confinement . Et les derniers chiffres publiés par les autorités sanitaires dimanche soir prouvent que l’on est encore loin de ce seuil.

Seul motif de satisfaction : le nombre de patients en réanimation continue de diminuer à 3 210 dimanche. C’est 10 personnes en moins par rapport à samedi. Rappelons que l’objectif du chef de l’État est d’avoir entre 2 500 et 3 000 personnes en réanimation. Sur BFM TV, Karine Lacombe a estimé que ce niveau devrait être atteint.

Et le taux de positivé (le pourcentage de personnes qui ont contracté le virus sur l’ensemble des tests) s’établissait à 10,7 %. Après des semaines de baisse, ce chiffre stagne depuis les trois derniers jours.

Le confinement va-t-il être prolongé ?

Un relâchement des mesures barrières ? Un retour trop rapide à son travail ? La saisonnalité ? Interrogé par Le Parisien ce lundi, Simon Cauchemez, le directeur de recherche à l’Institut Pasteur n’avait pas d’explication concernant ce ralentissement de la baisse du nombre de cas.

Alors que peut-il se passer si on est au-dessus des objectifs annoncés ? Seul le gouvernement peut répondre à cette question. Et pour le moment, Jean Castex, le Premier ministre n’a toujours pas évoqué une évolution du calendrier. « On verra bien le 15 décembre, mais c’est ennuyeux que la courbe ne continue pas de descendre », a indiqué ce lundi matin le professeur Éric Caumes sur LCI.

Ce lundi à 18 heures, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé fera un point presse sur la situation.