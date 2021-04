Depuis le 6 avril 2021, les demandes d’autorisation de travail permettant à certains étudiants et travailleurs étrangers d’occuper un emploi salarié ne doivent plus être déposées sur le site Work in France. En effet, le ministère de l’Intérieur a lancé une nouvelle plateforme : administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr. Pour rappel, seuls les ressortissants étrangers qui n’ont pas la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse sont concernés par cette démarche.