Toutefois, une petite subtilité est à noter : l’ordonnance stipule que le ministère du Travail se réserve le droit de fixer par arrêté une autre date de fin . La prolongation pourrait donc se terminer avant ou après le 30 juin. En outre, le gouvernement peut également modifier la date à partir de laquelle les demandeurs d’emploi épuisant leurs droits bénéficient de cette prolongation. Il est donc possible que la date de fin de droit prévue par la mesure, aujourd’hui fixée au 30 octobre, évolue.

Les demandeurs d’emploi concernés par la prolongation des allocations

Les chômeurs qui arrivent en fin de droit entre le 30 octobre et le 30 juin peuvent obtenir une prolongation. Elle concerne aussi bien l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) que l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation d’assurance à la charge des employeurs publics.

Aucune démarche à proprement parler n’est requise pour bénéficier de la prolongation. Cependant, les demandeurs d’emploi ne doivent pas oublier de s’actualiser sur le site de Pôle emploi, par téléphone ou via l’application mobile en respectant les périodes d’actualisation.