Les étudiants sont invités à déposer les dossiers de demande de bourses et de logement avant le 15 mai 2019 auprès du Crous (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires). Le DSE (Dossier social étudiant) doit être remis dans les délais, même si des éléments restent encore manquants. Un point sur les procédures à suivre et les échéances à respecter.