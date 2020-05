Jusqu’à présent, les frontières de l’espace Schengen comme les frontières intérieures de l’UE restent fermées et le passage des frontières n’est autorisé que sous certaines conditions bien précises. Le gouvernement a toutefois annoncé qu’il serait désormais possible de traverser une frontière intérieure pour s’occuper d’un enfant ou d’un proche en EHPAD (Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes).

Pas d’ouvertures des frontières avant le 15 juin

Les frontières intérieures de l’UE resteront fermées « jusqu’au 15 juin au moins » et les frontières de l’espace Schengen, de l’UE et du Royaume-Uni « resteront fermées jusqu’à nouvel ordre », a fait savoir Christophe Castaner.

En ce qui concerne le passage de frontière avec l’Allemagne, le ministre de l’Intérieur et son homologue allemand Horst Seehofer ont fait savoir dans un communiqué qu’ils s’étaient « accordés sur le principe de poursuivre l’ouverture coordonnée et progressive des points de passage à la frontière » à partir du 15 juin. « Les contrôles statiques permanents » cèderont progressivement la place à « des contrôles dynamiques et ciblés, pour assurer une fluidité de la circulation » tout en garantissant le respect des restrictions en vigueur.