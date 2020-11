Lors de son allocution le mardi 24 novembre 2020, le président de la République a abordé les grandes étapes à venir.



Trois paliers attendent les Français et permettront d’alléger progressivement le confinement. Le premier intervient dès ce week-end, le samedi 28 novembre, avec la réouverture des commerces dits « non essentiels » : magasins de vêtements, de jouets, librairies, etc. La population pourra également se déplacer plus loin et plus longtemps, avec un périmètre étendu à 20 km pour une durée de trois heures.

Si la situation sanitaire le permet, le confinement sera levé le 15 décembre. Par contre, un couvre-feu sera instauré de 21 heures à 7 heures du matin, à l’exception des 24 et 31 décembre. Les fêtes de fin d’année pourront se dérouler en famille, mais le retour à la normale n’est pas prévu pour tout de suite. De plus, les salles de sport et restaurants ne devraient pas rouvrir leurs portes avant le 20 janvier, toujours à condition d’atteindre les objectifs sanitaires fixés par le gouvernement.



Vous avez manqué l’allocution du président de la République ? Faites un point sur les annonces dans cet article.



Après la prise de parole d’Emmanuel Macron, c’est au tour du Premier ministre, Jean Castex, de s’exprimer pour aborder en détail les mesures.