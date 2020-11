Bureaux, armoires, ou encore imprimantes, certaines administrations d’État ne savent plus quoi faire du mobilier qui s’entasse dans les placards. Pour lui donner une seconde vie, le gouvernement a lancé un site de dons à l’attention des associations et d’autres organismes publics.

Un site qui soutient l’économie circulaire

Par le biais de ce site, « l’État s’engage dans l’économie circulaire » en incitant les administrations à ne plus se débarrasser immédiatement des équipements dont elles n’ont plus l’utilité. L’alternative proposée est de les donner, et ainsi d’en faire profiter d’autres organismes.

Bien souvent, le réflexe face à l’accumulation d’objets est de jeter, et l’État ne faisait pas exception. Mais pourquoi mettre aux ordures du matériel, alors qu’il est bien plus facile de le donner ? Telle est l’ambition portée par le site dons.encheres-domaine.gouv.fr : simplifier les dons des administrations. Il leur suffit de créer un compte, puis de poster une annonce de l’objet en question, photographies à l’appui. De cette façon, tous les biens mobiliers sans usage et non valorisables peuvent trouver preneur.

Depuis les débuts du site, près de 120 annonces ont été publiées, qui émanent de multiples établissements. Même le Louvre a rejoint l’initiative en proposant des étagères et présentoirs susceptibles d’éveiller l’intérêt d’autres musées.