L’annonce a pu surprendre les passionnés du ballon rond. Après des conflits juridiques, l’échec d’un appel d’offres et des longues semaines de négociation, les 80 % des droits TV de Ligue 1 ont enfin été rachetés . Canal+, qui possédait déjà 20 % des droits, et la LFP (Ligue de football professionnel) ont fini par trouver un accord de diffusion.

Droits TV : Canal + pourrait créer une chaîne

Ainsi, à partir de la 25e journée, c’est-à-dire dès le samedi 13 février 2021, le diffuseur historique du championnat français pourra retransmettre les 10 matchs de Ligue 1 et 8 rencontres de Ligue 2. La chaîne cryptée a également acquis les droits TV des magazines en semaine et le week-end.

En revanche, on ne sait pas concrètement ce que va faire Canal+ de ce rachat. Le groupe français devrait toutefois mobiliser toutes ses antennes et une nouvelle chaîne pourrait même être lancée pour l’occasion. Enfin, la Ligue 2 pourrait être exposée chez BeIN Sports, « mais on n’a pas entamé du tout la discussion », a rappelé ce matin sur RTL Maxime Saada, le président du directoire du groupe Canal +.

Et comme l’accord de diffusion ne concerne que la fin de cette saison, une autre incertitude demeure : quid des droits TV pour les saisons prochaines ? La Ligue doit effectuer « un appel d’offres » a-t-il affirmé.