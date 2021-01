Le Premier ministre, Jean Castex, a fait le point sur la situation sanitaire ce jeudi 14 janvier 2021, accompagné par les ministres de la Santé, de l’Éducation nationale, de l’Économie, du Travail et de la Culture. Si elle s’est globalement stabilisée, elle reste inquiétante avec 16 000 contaminations en moyenne par jour. Entre couvre-feu généralisé à 18 heures, contrôles aux frontières et élargissement de la campagne de vaccination, quelles sont les nouvelles restrictions ?

Une situation « maîtrisée, mais fragile » La flambée épidémique redoutée après les fêtes semble avoir été évitée. La France reste tout de même sur un plateau élevé, avec une pression importante sur le système hospitalier. De plus, les nouveaux variants de la Covid-19, plus contagieux, préoccupent. Pour éviter leur circulation, le gouvernement préfère durcir dès à présent certaines mesures.

Couvre-feu à 18 heures partout en France Le couvre-feu à 18 heures, d’ores et déjà en vigueur dans 25 départements, sera étendu à l’ensemble du territoire à partir de samedi 16 janvier et « pour au moins 15 jours ». Ce dispositif a démontré son efficacité sanitaire et semble diviser par deux ou trois la hausse du nombre de cas positifs. Tous les commerces et services accueillant du public fermeront donc leurs portes à 18 heures.

Des contrôles aux frontières « Nous allons durcir fortement les conditions d’entrée sur le territoire national et renforcer les contrôles aux frontières », a déclaré le Premier ministre. À compter du lundi 18 janvier, les voyageurs souhaitant entrer sur le territoire national en provenance d’un pays extérieur à l’Union européenne devront présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures. Ils s’engageront également à s’isoler pendant 7 jours dès l’arrivée en France avant de réaliser un second test. Les personnes qui résident dans un pays où le test ne peut se faire avant de partir bénéficieront d’un laissez-passer en cas de « motif impérieux ». Par contre, elles seront contraintes d’effectuer un test en France et de s’isoler 7 jours dans un établissement désigné par l’État. Dans les territoires d’Outre-mer, de nouvelles mesures de restriction s’appliqueront. L’objectif est de protéger la Guyane, La Réunion et Mayotte, exposées à de nouvelles souches de la Covid-19. Les contrôles seront renforcés et des tests négatifs exigés.

Les écoles restent ouvertes avec un protocole sanitaire renforcé Maintenir les établissements scolaires ouverts est une priorité. Afin de limiter les risques de contamination, le protocole sanitaire sera renforcé, en particulier dans les cantines scolaires. En primaire, les élèves mangeront avec leur classe tous les midis pour empêcher au maximum les brassages. Les collèges et lycées mettront en place des temps de service plus longs ou pourront opter pour les repas à emporter. Dans les lycées, les enseignements partagés entre présentiel et distanciel conserveront ce même système après le 20 janvier. Au sein des collèges, il pourra être appliqué seulement à titre exceptionnel et pour les élèves de 4e et 3e, lorsque la pression épidémique est trop forte. Enfin, les activités physiques scolaires ou extrascolaires en intérieur sont suspendues. L’accent sera mis sur les capacités de dépistage avec un objectif de 300 000 tests par semaine dans les établissements.

Universités : une reprise partielle dès le 25 janvier Les étudiants de première année auront la possibilité de reprendre les cours en présentiel par demi-groupes et pour les travaux dirigés uniquement. Si la situation sanitaire s’améliore, d’autres niveaux retrouveront alors progressivement les bancs de l’université. Le Premier ministre recevra vendredi 15 janvier les syndicats étudiants pour échanger sur les « conditions et modalités des évolutions d’un retour progressif en présentiel ». La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a assuré son soutien, consciente que « cette situation est extrêmement difficile pour les étudiants qui sont privés de relations humaines ».

Miser sur la campagne de vaccination Dès lundi 18 janvier, la vaccination s’ouvrira à toutes les personnes âgées de plus de 75 ans, et aux personnes à haut risque de forme grave. Plus de 700 centres de vaccination seront accessibles lundi pour accueillir la population. Fin janvier, plus d’un million de personnes seront vaccinées. Dès 8 heures ce vendredi 15 janvier, « il sera possible de prendre rendez-vous par internet ou par téléphone » auprès de l’un des centres de vaccination : par le biais du site sante.fr , opérationnel après quelques couacs lors de son lancement ;

, opérationnel après quelques couacs lors de son lancement ; en appelant le numéro vert national 0800 009 110. Jean Castex invite la population à la patience, la vitesse de vaccination dépendant des livraisons de doses.

Du nouveau pour le fonds de solidarité Le fonds de solidarité connaîtra trois changements majeurs. En premier lieu, les ventes à emporter ne seront pas intégrées dans le calcul du chiffre d’affaires utilisé (CA) pour déterminer les aides. Les fournisseurs de la restauration qui perdent 70 % de leur CA pourront prétendre à une aide couvrant 20 % de ce chiffre, dans la limite de 200 000 euros. Les coûts fixes seront pris en charge pour tous les acteurs de ce secteur qui réalisent plus d’un million de CA par mois. En outre, les entreprises approchent la première échéance des prêts garantis par l’État. Ils n’ont plus à s’en inquiéter. En effet, le ministre de l’Économie a annoncé un différé de remboursement d’un an supplémentaire.