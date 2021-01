Les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité des produits qu’ils achètent. S’ils peuvent déjà se fier au Nutri-score, de nouveaux indicateurs commencent à voir le jour, le plus récent étant l’Éco-score. Celui-ci fait d’ailleurs d’une pierre deux coups : il oriente les consommateurs vers des produits plus respectueux de l’environnement et incite les industriels à changer leurs méthodes de production.

Une initiative privée à l’origine de l’Éco-score L’Éco-score est le résultat de deux années de travail menées par des acteurs privés, principalement tournés vers le numérique comme Yuka, Open Food Facts, Etiquettable, La Fourche, FoodChéri ou Marmiton. Pour concrétiser leur projet, ils se sont appuyés sur l’expérience de l’ADEME et les données figurant dans sa base Agribalyse. L’ambition qui rassemble tant d’acteurs est de créer un outil transparent capable de guider les consommateurs dans leurs achats. C’est désormais chose faite avec le lancement de l'Éco-score, qui permet de connaître d’un simple coup d’œil l’impact environnemental du produit. L’indicateur fait écho à de nombreuses initiatives similaires, abordées lors de la Convention citoyenne pour le climat. Le gouvernement a notamment 9 projets de score environnemental en attente qui devraient être lancés dans les mois à venir. Les consommateurs peuvent d’ores et déjà retrouver l’Éco-score sur l’application d’Open Food Facts avec près de 240 000 produits répertoriés et sur les sites fondateurs (les recettes de Marmiton, les plats à emporter de FoodChéri, etc.). Par contre, il ne sera pas accessible sur Yuka avant le mois de février.