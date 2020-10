En plein cœur du confinement, le concours Passerelle 2020 a demandé une grande faculté d’adaptation aux candidats ainsi qu’à ses organisateurs. Cela n’a pas empêché 7 970 jeunes de se présenter aux concours et à 2 876 d’entre eux, d’intégrer une des écoles de commerce participantes. Ce concours permettant d’accéder à 15 écoles de commerce renommées, rencontre un fort succès auprès des étudiants, de plus en plus nombreux à y participer chaque année. Quelles sont les nouvelles modalités pour 2021 ?

Qu’est-ce que le concours Passerelle ?

Le concours Passerelle s’adresse aux jeunes qui souhaitent s’orienter dans le Management ou qui aspirent à devenir des experts d’entreprises (en gestion, vente, finance, marketing ou RH). Il permet d’intégrer plusieurs écoles de commerce renommées et reconnues. Véritables filières d’excellence, ces écoles sélectionnent les élèves les plus motivés, les plus créatifs et qui se démarquent le plus. Partenariats d’entreprises, réseaux d’anciens élèves, possibilités d’échanges et de stages à l’international : à l’issue du concours, pour les admis, la promesse d’un parcours étudiant des plus efficaces, pour coller parfaitement aux besoins du marché du travail.

En réalité, il existe plusieurs concours « Passerelle » :