Certains ménages vont être soulagés. Car habituellement, en plus des expulsions locatives pour cause d’impayés, les coupures d’électricité peuvent également avoir lieu en dehors de la période de la trêve hivernale. Or, à partir de cette année, EDF a confirmé qu’elle ne couperait plus le courant des clients particuliers qui ne payent pas les factures. À la place, une limitation de puissance à 1kVa sera mise en place.