Or, de plus en plus de Français ont des problèmes pour régler leurs factures . Selon le médiateur de l’énergie, 25 % des ménages ont connu des difficultés de paiement en 2021 contre 18 % l’an dernier.

Une coupure remplacée par une limitation de puissance en cas de facture impayée

Alors, à partir du 1er avril 2022, c’est-à-dire à la fin de la trêve hivernale, EDF remplacera la coupure par une limitation de puissance à 1 kVA. Une mesure qui permet selon le communiqué du groupe de garantir « un service minimum », le temps que le client puisse régulariser sa situation, car une facture impayée reste due.

Concrètement, selon EDF, cela permettra d’assurer le fonctionnement des équipements de cuisine comme le réfrigérateur, mais également de pouvoir recharger ces appareils électroniques (téléphone, tablette, etc.) et d’utiliser Internet. En revanche, « le chauffage par exemple ne fonctionne(ra) plus », explique au Parisien, Marc Benayoun, le directeur du pôle Clients, services et territoire d’EDF.

Par ailleurs, cette mesure ne concernera pas les foyers où il est impossible de limiter la puissance de l’alimentation électrique de l’habitation.