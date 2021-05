Si les témoignages sont récurrents depuis quelques mois, les défaillances ne datent pas d’hier. « 900 réclamations dénonçant les conditions et modalités d’accompagnement médico-social ont été adressées au Défenseur des droits ces six dernières années. 80 % de ces dossiers mettaient en cause un Ehpad », stipule le rapport.

Les droits des résidents « grandement entravés » pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 s’est particulièrement fait ressentir dans les Ehpad. Face au nombre important de décès, le gouvernement a fermé les portes de ces établissements et imposé un protocole sanitaire strict dans le but de protéger les personnes âgées vulnérables. Mais le revers de la médaille est la privation de liens familiaux et l’atteinte à la liberté de déplacement. Le rapport comprend de multiples exemples : tests de dépistage effectués sans consentement, restrictions de sorties maintenues pendant le déconfinement et pour les résidents vaccinés, interdiction de visites, etc.

Ainsi, la Défenseure des droits dénonce des dysfonctionnements en ce qui concerne « le droit au maintien des liens familiaux, la liberté d’aller et venir et le non-respect du consentement des résidents » pendant la crise sanitaire.