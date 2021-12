Le bilan est lourd pour les Ehpad après les multiples vagues de l’épidémie de Covid-19, qui ont entraîné des restrictions importantes : isolement dans les chambres, suspension des visites, sorties interdites , etc. Des associations et collectifs de familles en colère continuent de dénoncer des mesures de privation de liberté.

Quelles restrictions lorsqu’un résident est testé positif ?

Si un résident est testé positif ou si un cluster se déclare dans un Ehpad, les directeurs des établissements « peuvent être amenés à prendre des mesures de protection proportionnées et temporaires », a indiqué Brigitte Bourguignon. Néanmoins, la ministre les invite à ne pas suspendre les visites et les sorties, sauf de manière « exceptionnelle » et « temporaire » lorsque la situation l’exige.

Ce sont les agences régionales de santé (ARS) et, à moindre échelle, les directeurs de maisons de retraite qui font appliquer le protocole sanitaire. Les restrictions peuvent donc varier d’un établissement à l’autre. Par exemple, la direction d’un Ehpad à Chambéry a pris la décision de confiner les résidents passant Noël en famille pendant 8 jours dès leur retour. À Belfort, un établissement a annoncé la suspension des sorties du 22 décembre au 4 janvier.

En outre, le gouvernement n’est pas revenu sur une disposition qui prévoit la suspension de visites dès lors que 3 cas de Covid-19 sont détectés, déplore Pascal Champvert, président de l’AD-PA (Association des directeurs au service des personnes âgées). En conséquence, même si les recommandations données par la ministre visent à limiter les restrictions, la réalité peut être tout autre selon les Ehpad. « Des milliers de personnes âgées en Ehpad passeront Noël sans leur famille alors qu’elles ne sont ni malades ni cas contacts », alerte-t-il.