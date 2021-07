Alors que la France a enregistré un taux d’abstention record pour le premier tour des élections régionales et départementales , l'élection présidentielle se profile déjà à l'horizon. En effet, elle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022 , a confirmé Gabriel Attal à l'issue d'un Conseil des ministres.

La confirmation est finalement tombée, ce mardi 13 juillet 2021. Les deux tours de l'élection présidentielle auront bien lieu les 10 et 24 avril. Les élections législatives de 2022 se tiendront, quant à elles, les 12 et 19 juin, a précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Quand se terminera le mandat d'Emmanuel Macron ?



Le président de la République, Emmanuel Macron, a été élu le 14 mai 2017. En conséquence, son mandat devrait s'achever le 13 mai 2022, soit cinq ans plus tard. Pour information, la durée du mandat présidentiel est fixée par l'article 6 de la Constitution de la Cinquième République.

Or, « l’élection du nouveau président a lieu vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice », précise l'article 7 de la Constitution. Ainsi, le premier tour de la future élection présidentielle doit être organisé entre les 8 et 23 avril, pour laisser le temps au second tour d'avoir lieu, soit le 24 avril ou le 1er mai. En sachant que le 1er mai, jour de la fête du Travail, n'accueille en général aucun scrutin.