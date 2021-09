Dans quelles villes s’applique l’encadrement des loyers ?

L’encadrement des loyers s’applique au sein des zones de plus de 50 000 habitants dans lesquelles il existe un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements. Paris est la première ville à expérimenter ce dispositif en 2019, avant que Lille ne s’ajoute à la liste un an plus tard. Un outil accessible sur le site de la DRIHL (Direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement) permet de faire une simulation de l’encadrement des loyers à Paris.

Depuis le 1er juin 2021, il a été étendu à 9 villes de Seine-Saint-Denis :

Aubervilliers ;

Épinay-sur-Seine ;

Pierrefitte-sur-Seine ;

Saint-Denis ;

Villetaneuse ;

Stains ;

L’Île-Saint-Denis ;

la Courneuve ;

Saint-Ouen.

Par ailleurs, les villes de Lyon, Villeurbanne, Bordeaux et Montpellier viennent d’obtenir l’aval du ministère du Logement et devraient bientôt les rejoindre. Les candidatures de Grenoble et de la banlieue sud de Paris ont, quant à elles, été rejetées.