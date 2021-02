L’endométriose est une maladie gynécologique complexe qui touche 2,5 millions de femmes sur le territoire. Elle peut provoquer d’intenses douleurs pelviennes, en particulier pendant les règles, et entraîner une infertilité. Le quotidien des femmes victimes d’endométriose se transforme généralement en parcours du combattant, entre souffrance et errance diagnostique.

Une plateforme pour améliorer la prise en charge de l’endométriose

Baptisée Endoziwig, la nouvelle plateforme est le fruit d’une collaboration entre une entreprise lyonnaise et la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne (SCGP). Elle permet aux femmes d’obtenir un suivi personnalisé et d’être orientées vers des professionnels compétents lorsqu’elles soupçonnent d’être atteintes d’endométriose.

Cet outil est loin d’être anodin pour les patientes qui se heurtent trop souvent à l’incompréhension des médecins et la minimisation de leurs symptômes. En France, elles doivent attendre entre 7 et 10 ans avant qu’un diagnostic soit posé. Entre-temps, les traitements inadéquats et les interventions chirurgicales se multiplient sans mettre fin aux douleurs.