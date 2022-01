Enfin, le ministère indique qu’ « en lieu et place des notes obtenues par les candidats aux épreuves écrites de spécialité », ce seront « les moyennes obtenues par les candidats dans ces enseignements sur les trois trimestres de la classe de première et les deux premiers trimestres de la classe terminale » qui seront prises en compte dans Parcoursup.

« La situation actuelle a des conséquences, non seulement sur l’organisation même des examens, mais aussi et surtout sur les conditions de préparation des candidats. De fait, compte tenu des nombreuses et successives absences pour maladie, les élèves se trouvent dans des situations très différentes en termes de préparation », précise le ministère avant d’ajouter : « Maintenir les épreuves inchangées au mois de mars aurait donc conduit à des ruptures d’égalité entre candidats selon les territoires ou les situations personnelles. »

Quand est-ce que les épreuves de spécialité du bac 2022 vont-elles se dérouler ? Alors qu’elles étaient prévues du 14 au 16 mars 2022, Jean-Michel Blanquer avait évoqué l’idée d’un report le 13 janvier dernier, journée qui a été marquée par une grève massive des enseignants . D’ailleurs, pour trancher sur cette question le ministre de l’Éducation nationale a reçu ces derniers jours les syndicats d’enseignants et les représentants des parents d’élèves et ceux des lycéens.

Épreuves de spécialité du bac 2022 : vers un possible report, mais pour quand ?

Alors si l’option du report des épreuves de spécialité du bac 2022 est choisie par le ministre de l’Éducation nationale, quelles pourraient être les nouvelles dates ?

Dans une pétition signée par plus de 13 000 personnes, SNEP-FSU (Syndicat national de l'éducation physique), SNALC (Syndicat national des lycées et collèges), CGT Educ’action, SNFOLC (Syndicat national Force ouvrière des lycées et collèges), Sud Éducation et quelques associations de professeurs souhaitent reporter ces épreuves au mois de juin.

Toutefois, dans le JDD, Bruno Bobkiewicz, le secrétaire général du SNPDEN-Unsa (Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale) dit qu’en « juin, ce n’est pas possible ». La raison ? « Les professeurs de spécialité sont déjà pris pour le Grand Oral ». Alors, il plaide plutôt pour la mi-mai, c’est-à-dire après les vacances de printemps.