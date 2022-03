Le port du masque n'est plus obligatoire dans la plupart des lieux. La pharmacie et le cabinet du médecin en font-ils partie ? Peuvent-ils vous imposer de le porter ?

Pour le moment, seuls les plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées peuvent recevoir une 4e dose . Cette nouvelle injection va-t-elle bientôt être généralisée ?

Selon une étude américaine, le variant Omicron provoquerait davantage de croup chez les plus petits. Qu'est-ce que cette infection ? Est-elle dangereuse ?

Depuis lundi 21 mars, les cas contacts n'ont plus besoin de s'isoler, qu'ils soient vaccinés ou non. En revanche, certaines règles doivent encore être respectées.

Pouvoir d'achat

Le calendrier d’envoi des chèques énergie 2022 vient d’être dévoilé. Découvrez quand vous le recevrez dans votre boîte aux lettres.

Convertir son véhicule au bioéthanol : une bonne alternative pour faire des économies ? On fait le point sur la question, alors que la flambée des prix des carburants se poursuit en France.

Il sera bientôt possible de payer sans contact des transactions à plus de 50 euros, et ce dans tous les commerces.