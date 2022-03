Covid-19

C’est officiel ! Jean Castex a annoncé la fin du port du masque partout où il est encore obligatoire (écoles, travail, supermarchés, etc.), sauf dans les transports collectifs et les établissements de santé, et la suspension du pass vaccinal à partir du 14 mars. En revanche, le pass sanitaire restera de rigueur dans les hôpitaux, les Ehpad et les maisons de retraite.

Les règles pour les cas contacts vaccinés ont récemment évolué. Pour vous aider à y voir plus clair, nous faisons le point sur toutes les informations à connaître.