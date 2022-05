Vous souhaitez rénover votre logement ? Voici pourquoi depuis le 1er mai, votre reste à charge est plus élevé.

Les chèques énergie 2022 ont été envoyés à l’ensemble des bénéficiaires. On vous explique comment faire si vous ne l’avez toujours pas reçu.

S’il était réélu, Emmanuel Macron a promis la mise en place de chèques alimentaires pour les Français les plus précaires.

En plus des ophtalmologistes, les orthoptistes vont pouvoir prescrire des lunettes de vue ou des lentilles. Cependant, cette nouveauté est soumise à certaines conditions.

Entre les aménagements prévus, les échéances à venir et les professeurs qui peuvent s’absenter 4 demi-journées, on fait le point sur les épreuves de spécialité du bac 2022.

Retraite

Depuis cette année, les salariés en forfait jours peuvent bénéficier de la retraite progressive. Les conditions pour y prétendre ont été publiées au Journal officiel le 27 avril.

Les CICAS (Centres d’information, de conseil et d’accueil des salariés) ont notamment été créés pour accompagner les Français lors de leur demande de retraite complémentaire Agirc-Arrco. Et désormais, il est possible de les appeler gratuitement.