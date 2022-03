Qu’est-ce que la trêve hivernale ?

Définie par l'article L 613-3 du Code de la construction et de l'habitation, la trêve hivernale suspend les expulsions locatives. En clair, un propriétaire ne peut expulser de force un locataire qui n’a pas payé son loyer ou les charges durant les mois les plus froids de l’année. Pendant cette période, les fournisseurs de gaz, d’eau et d’électricité n’ont également pas le droit de couper l’alimentation. Un locataire dans l’incapacité de régler une facture EDF ne se retrouvera donc pas privé de courant pendant l’hiver. En revanche, la consommation d’énergie pendant la trêve reste due et le locataire devra, à la fin de celle-ci, s’acquitter de ses factures.

Si la trêve hivernale gèle les expulsions, elle n’empêche pas le bailleur d’entamer une procédure dès lors qu’il fait face à un impayé de loyer. Cette démarche fait intervenir le juge pour demander la résiliation du bail si aucune solution amiable n’est possible. La procédure d’expulsion est particulièrement longue et complexe. C’est pourquoi les bailleurs l’engagent rapidement.