Depuis ce lundi 14 mars, le port du masque n’est plus obligatoire dans les commerces ou encore dans les centres commerciaux. De même, les salariés peuvent l’enlever dans leur entreprise. Pourtant, certains employeurs continuent de l’imposer. Alors ont-ils le droit ?

Pour répondre à cette question, il faut se baser sur l’article L. 4121-1 du Code du travail , qui stipule que l’employeur doit prendre les « mesures nécessaires » permettant d’assurer « la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs . »

Un salarié peut-il refuser ?

Selon 20 Minutes, l’employeur peut mentionner l’obligation de porter le masque au travail dans une note de service. Et si le salarié ne respecte pas cette exigence, il risque « une sanction disciplinaire », indique au quotidien gratuit, Corinne Metzger, avocate en droit du travail.

Ainsi, d’après Le Quotidien du pharmacien qui a contacté plusieurs avocats, le seul moyen de refuser de porter le masque est de prouver que ce moyen de protection « constitue une gêne particulière invalidante au quotidien ».

« Il ne me semble pas non plus que continuer à imposer le port du masque soit une mesure disproportionnée qui porterait atteinte aux libertés fondamentales des salariés », a estimé auprès de Midi Libre, Éric Rocheblave, avocat spécialisé dans le droit du travail.