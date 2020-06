Pendant 10 jours, l’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco s’associent pour organiser ce Flash retraite intitulé « Je me prépare ». Il s’agit d’un « marathon retraite » ayant pour but de vous donner les informations à connaître et les démarches à réaliser afin de préparer votre retraite de façon sereine.