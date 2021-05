Quel sera le montant de votre retraite ? À quel âge pourrez-vous partir ? Quelles sont les démarches à prévoir ? Généralement, les questions se bousculent à l’approche de la retraite et comme chaque parcours est différent, il peut être difficile de trouver les réponses par soi-même. Pendant 10 jours, le site flash-retraite.fr vous permet d’y voir plus clair.

Flash retraite : un site éphémère consacré à la préparation de la retraite

L’Assurance retraite et l’Agirc-Arrco, la retraite complémentaire des salariés du privé, ont collaboré pour créer un évènement en ligne gratuit du 3 au 12 mai. Il prend la forme d’un site éphémère, Flash retraite, ouvert aux salariés, travailleurs indépendants et contractuels. À travers des conseils et outils, il vous donnera toutes les informations nécessaires pour préparer sereinement votre retraite.