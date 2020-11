Un agent contractuel, quèsaco ?

Longtemps nommé agent « non-titulaire », un contractuel est employé par l’administration publique. Il peut être recruté pour la vacance temporaire d’emploi ou pour remplacer un agent absent. Majoritairement, il travaille avec des fonctionnaires. À part le statut, la principale différence avec ces derniers est la durée du contrat.

Mais combien sont-ils ? Selon le rapport annuel sur l’état de la fonction publique, « plus d’un agent de la fonction publique est contractuel » en 2017 et « un contractuel sur quatre est en contrat court ». Et au cours de cette année, 1,4 million d’agents contractuels ont été employés.