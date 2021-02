Or, constatant que la crise économique et sanitaire n’est pas encore derrière nous, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a annoncé le prolongement de l’aide pour deux mois supplémentaires .

En raison de l’épidémie de COVID-19, un fonds de solidarité universel a été mis en place dès le 1 er mars 2020. Face au déclin de l’économie et aux difficultés rencontrées par les entreprises et les acteurs de secteurs multiples, cette aide du gouvernement devait initialement être maintenue jusqu’au 31 décembre 2021, dans la mesure maximum de 1 500 € mensuels .

Le fonds de solidarité : quelles entreprises peuvent en bénéficier ?

Destiné à venir en aide aux secteurs touchés par la crise de l’économie (notamment hôtellerie, événementiel, sport, tourisme et culture), le fonds de solidarité est attribué sur demande en fonctions de critères précis.

Qui peut demander le fonds de solidarité ?

Baisse de la consommation ou fermeture pure et simple du secteur d’activité : nombreux sont les professionnels et entreprises que la crise de COVID-19 a mis en difficulté. Le fonds de solidarité est destiné aux petites entreprises de moins de 50 salariés et aux indépendants affectés par la situation. Le gouvernement vous invite à faire votre demande, avant le 31 mars 2021, depuis votre espace particulier sur impots.gouv.fr.

Sous quelles conditions ?

Les entreprises et indépendants sollicitant le fonds de solidarité doivent justifier d’une perte d’activité d’au moins 50 % liée à la crise. Si vous avez fait l’objet d’une interdiction d’accueil de public au titre de votre activité principale, vous êtes bien entendu concerné par l’aide. C’est notamment le cas des restaurants, des bars et de tout autre commerce ne figurant pas sur la liste des commerces de première nécessité.