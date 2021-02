Fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés

Les centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés ont fermé leurs portes depuis dimanche. D’après le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire, cette fermeture est prévue pendant un mois sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. Concrètement, tous les commerces non alimentaires (salons de coiffure, magasins de vêtements, fleuristes, etc.) situés dans un centre commercial de plus de 20 000 mètres carrés baissent le rideau. Certains magasins non alimentaires franchissent la barre des 20 000 mètres carrés et se retrouvent soumis à la même restriction. C'est notamment le cas d'Ikea qui a confirmé la fermeture de ses magasins.

À compter de ce dimanche, les centres commerciaux non alimentaires d’une surface supérieure à 20 000 mètres carrés, qui favorisent le plus le brassages des populations, seront fermés. pic.twitter.com/Laxt0VGK4a — Jean Castex (@JeanCASTEX) January 29, 2021

Les commerces alimentaires (hypermarchés, supermarchés, boulangeries, chocolateries, etc.), présents dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, restent ouverts, de même que les centres commerciaux dont la surface est inférieure à 20 000 mètres carrés. Les parcs d’activités et villages de marques ne sont également pas concernés par les obligations de fermeture.

Enfin, une jauge plus restrictive s’applique à compter d’aujourd’hui dans tous les magasins de plus de 400 mètres carrés, soit une personne tous les 10 mètres carrés. Pour les autres, elle est maintenue à une personne tous les 8 mètres carrés. Les commerces sont tenus d’afficher sur leurs portes d’entrée le nombre maximal de clients autorisés à l’intérieur et de mettre à disposition du gel hydroalcoolique.