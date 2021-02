Fuite de données médicales : la CNIL s’est saisie de l’affaire

Et malgré l’ampleur et la gravité des faits, aucune des victimes n’a pour le moment été informée de cette fuite des données personnelles. Pourtant, les organismes ont l’obligation d’avertir les victimes et la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) dans les 72 heures après la découverte du piratage. En cas de non-respect de cette obligation, l’entreprise s’expose à des amendes conséquentes.

D’ailleurs, la CNIL s’est saisie de cette affaire et procède actuellement à des contrôles afin de déterminer les responsabilités de chacun. Par la suite, elle pourrait prendre contact avec les victimes. Dans le même temps, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris.