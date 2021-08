La liste des aliments visés par un rappel de la Répression des fraudes n’en finit pas de s’allonger. En date du 26 août 2021, 11 357 références sont concernées. Un petit tour dans vos placards et vos réfrigérateurs s’imposent.

Un contrôle en Belgique à l’origine de ces rappels

Tout commence par un contrôle réalisé en septembre 2020 en Belgique sur des graines de sésame venant d’Inde et contenant un taux trop élevé d’oxyde d’éthylène. Ce désinfectant gazeux est notamment utilisé pour éviter toute moisissure. Toutefois, l’Union européenne l’interdit dans l’alimentation conventionnelle au-delà de 0,05 milligramme par kilo et en bio, ce n’est pas plus de 0,01 milligramme par kilo.

Or, lors de ce contrôle, ce lot de sésame dépasse de 3 700 fois le seuil maximal autorisé. Le 9 septembre 2020, la Belgique informe par conséquent les autres pays membres de l’Union européenne via le RASFF, le système qui donne l’alerte en cas de problème avec des produits agroalimentaires.

La France applique alors le principe de précaution en demandant le retrait des produits concernés par ces taux anormalement élevés. Et depuis, le nombre de références ne cesse d’augmenter. En effet, la DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a découvert d’autres produits contenant du sésame qui est contaminé.