À quoi s’attendre au niveau des transports le 5 décembre ?

L’état des lieux est unanime : se déplacer le jeudi 5 décembre risque d’être extrêmement compliqué. En cause ? Un appel à la grève généralisé dans les transports contre la réforme des retraites.

Les trains

Les trois principaux syndicats de la SNCF appellent à la grève. Le mouvement est illimité. Les usagers sauront 48 heures avant quels seront les trains en service le 5 décembre.

Attention, la loi de 2007 n’impose pas de service minimum pour les transports en commun en cas de grève. Les grévistes ont 48 heures pour se déclarer comme tels, mais peuvent aussi changer d’avis 24 heures à l’avance. La SNCF a annoncé que chaque jour à 17 h, un état des lieux des trains qui circuleront le lendemain serait fait.

En Île-de-France, un train sur trois sera en circulation, conformément au contrat passé avec Île-de-France Mobilités. Si le mouvement est trop suivi, SNCF Transilien dédommagera les usagers des lignes concernées.

À noter que la SNCF a fermé la billetterie pour les trajets du 5 au 8 décembre effectués avec les trains Ouigo, intercités et TGV inOui.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’info trafic sur le site internet de la SNCF ou directement depuis l’application mobile.

La RATP

Les blocages attendus le 5 décembre seront au moins aussi importants que ceux du 13 septembre dernier, car les trois syndicats représentatifs appellent eux aussi à une grève illimitée contre la réforme des retraites.

Il faut s’attendre à une très grosse mobilisation des agents de la RATP. En effet, bon nombre se sont déjà déclarés grévistes. Le représentant de l’UNSA a annoncé que le 6 décembre serait également une journée perturbée, car la grève devrait se poursuivre.

La RATP a toutefois une obligation contractuelle de circulation aux heures de pointe, équivalente à 50 % du trafic sur les RER A et B, le métro et le réseau de surface.

Les prévisions seront publiées sur le site 48 heures à l’avance et revues 24 heures avant. Des SMS et emails seront envoyés aux usagers, des messages seront également diffusés dans les stations, les gares et les spots radio, et des prospectus seront distribués.

Pour en savoir plus et organiser vos déplacements le 5 décembre prochain, vous trouverez des informations pratiques sur le site internet de la RATP.

Les transports routiers et urbains

FO et la CGT appellent à une grève illimitée dès le 5 décembre dans le transport routier de voyageurs, de marchandises et de fonds, mais également sur le transport urbain. À ce titre, les ambulanciers, les taxis et les déménageurs devraient également se mobiliser.



Les avions

Les syndicats de pilotes, hôtesses et stewards n’appellent pas à la grève. Mais ce sont les trois syndicats du personnel au sol qui ont déposé des préavis pour un mouvement reconductible. Du côté des contrôleurs aériens, l’un des deux plus gros syndicats appelle à rejoindre le mouvement.

Même si une astreinte est destinée à assurer un service minimum, de fortes perturbations sont à prévoir.

Les grévistes doivent se manifester 48 heures avant afin que la compagnie s’organise et informe les passagers des divers bouleversements sur leurs vols.

Pour plus d’informations sur les vols (retards, annulation, maintien, etc.), les voyageurs sont invités à consulter le site internet d’Air France.

Vers quelles alternatives s’orienter ?

Les transports individuels avaient rencontré un franc succès lors de la grève de la RATP en septembre dernier. Vélos, trottinettes, scooters, etc., en libre-service avaient été les moyens de transport privilégiés par de nombreux Français. De même, les taxis, les VTC ou le covoiturage avaient également été favorisés, demandant parfois une organisation en amont. Attention, il est conseillé de réserver votre course si vous optez pour les taxis ou VTC, afin d’échapper à des majorations.

La RATP prévoit aussi de nouer des partenariats afin de mettre en place des « services de mobilité complémentaires ». Ainsi, les usagers pourront opter pour du covoiturage (Klaxit, Blablalines, etc.), des voitures avec chauffeur (Kapten, Marcel, etc.), ou des voitures, vélos, scooters électriques et trottinettes en libre-service, etc. Un service « hors mobilité » comme le coworking ou un service de recherche d’itinéraire à vélo pourrait être proposé.

Autre alternative pour ceux qui le peuvent : demandez à votre employeur de passer en télétravail le 5 décembre prochain. Pour ceux qui ne peuvent vraiment pas se déplacer, poser une journée de RTT est également une solution envisageable.