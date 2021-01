La CGT appelle à la grève générale ce mardi 5 février 2019 pour demander une hausse des salaires et une réforme de la fiscalité . Plusieurs préavis ont été déposés, notamment dans les secteurs de l’enseignement, de la fonction publique et dans les transports. Un point sur les perturbations à prévoir.

Impact de la grève dans les transports

À la SNCF, les trains Intercités Bordeaux/Marseille n° 4752 et 4669 seront supprimés le mardi 5 février en raison du mouvement social.

Deux trains seront également supprimés sur la ligne Clermont/Béthunes mardi : le 15942 et 15943, ainsi que les trains 4752 et 4669 sur la ligne Bordeaux/Marseille. Le 3675 et 3604 entre Paris et Toulouse ne circuleront pas, et les Paris/Rodez n° 3754 et 3755 seront supprimés dans la nuit du mardi 5 au mercredi 6 février.

Des retards sont à prévoir pour le Thalys qui relie la France avec la Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Pour plus d’informations sur votre train, vous pouvez consulter l’info trafic de la SNCF.

Les métros et RER sont prévus de circuler normalement ce mardi malgré le préavis de grève à la RATP, mais les stations de métro Hôtel de Ville, Champs-Elysée-Clémenceau, Franklin-Roosevelt, Miromesnil seront fermés pendant la manifestation parisienne.

Des perturbations pourraient également survenir dans les Aéroports de Paris.