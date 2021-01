Certaines lignes de métro seront fermées

Ce mouvement social pourrait entraîner la fermeture complète de certaines lignes de métro. Celles qui circuleront pourraient ne proposer que deux métros par heure. Les RER A et B, exploités conjointement avec la SNCF, devraient être fortement perturbés aux heures de pointe. Enfin, la grève affectera également, mais de manière plus réduite, la circulation des tramways et bus.

Les lignes 1 et 14 qui sont automatisées devraient circuler comme à l’accoutumée, tout comme les Transiliens et le tramway T11. Les RER fonctionneront aussi normalement sur les lignes C, D et E.

La Régie autonome des transports parisiens encourage ses usagers à anticiper cette grève et trouver des alternatives pour se déplacer comme le vélo ou à ne pas se déplacer, si cela est possible.