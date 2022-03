Et si vous avez réservé un vol + hôtel, la compagnie aérienne peut annuler sans frais votre réservation. L’UFC-Que Choisir souligne donc que vous devez contacter le transporteur afin de connaître les modalités pour reporter le séjour ou encore pour demander le remboursement .

L’Union fédérale des consommateurs conseille donc de vous rapprocher de votre compagnie aérienne pour bénéficier d’un possible remboursement ou d’un report.

Pouvez-vous obtenir une indemnisation ?

Habituellement, les voyageurs ne peuvent pas obtenir d’indemnisation s’ils sont prévenus plus de 2 semaines avant leur voyage. De même, aucun dédommagement n’est possible s’ils sont informés de l’annulation et qu’un vol de remplacement leur est proposé avec des horaires quasiment identiques.

Toutefois, même si la compagnie aérienne ne respecte pas ces conditions, elle peut invoquer un cas de force majeure pour refuser toute indemnisation.