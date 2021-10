"C'est un sujet difficile et complexe", indique le Premier ministre, Jean Castex.

Le Premier ministre revient tout d'abord sur la question de l'énergie et sur sa précédente intervention au 20h. Après la flambée des prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement a mis en place un bouclier tarifaire. La hausse des prix et des cours mondiaux est une conséquence de la crise économique et sanitaire. "Nous ne devons pas la laisser handicaper la reprise", assure Jean Castex.

+ 9 centimes par litre à la pompe, 14 000 kilomètres par an en moyenne : ce qui correspond à un supplément de 80 euros sur l'année. Tels sont les chiffres présentés par le Premier ministre.